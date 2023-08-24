Во время борьбы против российских окупантов погибла украинская спортсменка Алла Коверене, которая занималась греблей на лодках типа "Дракон".
О смерти Коверене сообщила прессслужба Украинской федерации гребли на лодках "Дракон" в Facebook.
В возрасте 42 лет, с начала вторжения россии на территорию Украины, Алла присоединилась к добровольному батальону "Соколы Полесья", где училась оказанию первой медицинской помощи. Затем получила звание младшего лейтенанта и служила в составе 115 отдельной бригады Территориальной Резервной Обороны, которая отстаивала северные границы Украины.
К моменту ротации весной 2023 года, она служила на восточных границах страны. Трагедия произошла 10 августа, когда, выполняя боевое задание, Алла погибла под ударом вражеского снаряда. У нее остались несовершеннолетние дочери – Габриэла и Даниэла.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Трагедия произошла в шахте Кривого Рога: появились первые данные о жертвах ЧП
Оккупанты цинично ударили по супермаркету: потолок и стены посыпались на людей
Производство электроэнергии приостановлено: в "ДТЭК" сделали срочное заявление
Новые беспощадные атаки россиян принесли много горя: "Попали в жилые кварталы и..."
"С глубокой грустью и невероятной тоской сообщаем о гибели нашей спортсменки Аллы Коверене, которая с начала полномасштабного вторжения стала в защиту Украины. Мы будем помнить Аллу, как хорошую спортсменку, лучшую маму наших юных спортсменок и как преданную защитницу Украины", - заявила Федерация .
Прощание с Аллой прошло в Свято-Михайловском кафедральном соборе города Житомира.
Последние новости Украины:
Напомним, где россияне продолжают наступление и есть ли у них успех.
Также сообщалось, что ВСУ выбили россиян из очень важного населенного пункта.
Кроме того, Politeka.net писала о важном прорыве ВСУ на Юге.