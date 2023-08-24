В возрасте 42 лет, с начала вторжения россии на территорию Украины, Алла присоединилась к добровольному батальону.

Во время борьбы против российских окупантов погибла украинская спортсменка Алла Коверене, которая занималась греблей на лодках типа "Дракон".

О смерти Коверене сообщила прессслужба Украинской федерации гребли на лодках "Дракон" в Facebook.

В возрасте 42 лет, с начала вторжения россии на территорию Украины, Алла присоединилась к добровольному батальону "Соколы Полесья", где училась оказанию первой медицинской помощи. Затем получила звание младшего лейтенанта и служила в составе 115 отдельной бригады Территориальной Резервной Обороны, которая отстаивала северные границы Украины.

К моменту ротации весной 2023 года, она служила на восточных границах страны. Трагедия произошла 10 августа, когда, выполняя боевое задание, Алла погибла под ударом вражеского снаряда. У нее остались несовершеннолетние дочери – Габриэла и Даниэла.

"С глубокой грустью и невероятной тоской сообщаем о гибели нашей спортсменки Аллы Коверене, которая с начала полномасштабного вторжения стала в защиту Украины. Мы будем помнить Аллу, как хорошую спортсменку, лучшую маму наших юных спортсменок и как преданную защитницу Украины", - заявила Федерация .

Прощание с Аллой прошло в Свято-Михайловском кафедральном соборе города Житомира.

Последние новости Украины:

Напомним, где россияне продолжают наступление и есть ли у них успех.

Также сообщалось, что ВСУ выбили россиян из очень важного населенного пункта.

Кроме того, Politeka.net писала о важном прорыве ВСУ на Юге.