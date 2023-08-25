В Украине заморозили "самый тяжелый" тариф в платежках. Так, во время зимы 2023-2024 годов граждане Украины продолжат платить за отопление по предварительным тарифам.

Данную информацию подтвердил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, Даниил Гетманцев.

Меры по повышению тарифов на тепло не будут приняты до 15 апреля 2024 года, то есть до завершения следующего отопительного сезона. Однако следует отметить, что с начала осени и до конца года тепловикам "Нафтогаз" не придется погашать задолженность за газ, что облегчит их подготовку к отопительному сезону.

"Нафтогаз", согласно решению Кабинета министров, продолжит продавать газ производителям тепла и горячей воды по цене 7,42 гривен за кубометр. Это позволит "Нафтогазу" сохранить тариф на отопление на текущем уровне и не повышать его.

Указанная стоимость для потребителей будет определяться на базе конкретной формулы. С учетом нынешней ситуации на рынке цена уменьшится в 2,3 раза, до 16 390 гривен за тысячу кубических метров (по сравнению с предыдущими 38 325 гривен).

Окончательные тарифы будут устанавливаться для каждого региона в зависимости от поставщиков и наличия счетчиков в домохозяйствах. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 гривен за гигакалорию. В Днепре с поставкой тепла от КП "Теплоэнерго" она составляла 1741,32 гривен за гигакалорию, а в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 гривен за гигакалорию.

Как предполагается в Национальном банке Украины, мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду может остаться действительным до 2025 года. Это означает, что повышение цен на эти услуги ожидается не раньше, чем через несколько лет. Однако это время сохранение низких цен будет возмещено за счет государственного бюджета, что все равно требует расходов от каждого гражданина.

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