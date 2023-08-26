Украинская хореографка и участница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поделилась, что ее пятилетнему сыну Алексею нелегко адаптироваться в новой среде, ведь жизнь за границей для детей не так проста и привыкнуть сразу очень сложно.
После начала полномасштабной войны, Шоптенко с сыном переехала в Австрию. Однако, как призналась Шоптенко в интервью для ЖВЛ, ее сыну до сих пор сложно привыкнуть к новым условиям жизни.
"Думаю, трудности есть у каждой украинской мамы, которая была вынуждена выехать за границу с ребенком. Любая украинская мама каждую неделю ходит к директору в учреждение, в котором учится ее ребенок. Потому что нарратив один и тот же – ваш ребенок дерется. Ваш ребенок очень экспрессивный" - заметила Шоптенко, приводя пример, почему с детьми за границей сложно.
Шоптенко отметила, что в другой стране не всегда понимают, какой опыт и бэкграунд у детей из Украины, и как им трудно адаптироваться, не зная языка. Она подчеркнула, что дети имеют различные особенности. В ее случае сын реагирует активно и выразительно, иногда даже физически. Тем не менее, Шоптенко работает над этим.
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Касаясь своего опыта, Шоптенко уточнила, что она вынуждена была перевести сына из одного детского сада в другой, и обратилась к директору сразу.
Ранее в своем Instagram Шоптенко рассказала о празднике в их семье. Ее сыну Алексею исполнилось пять лет. Звездная мама трогательно поздравила малыша с днем рождения. Елена украсила квартиру сине-желтыми воздушными шарами и устроила для него день приключений.
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