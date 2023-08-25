Видео, как девушки танцуют на могилах военнослужащих, разозлило пользователей соцсетей.

Так, две сестры решить устроить танцы на кладбище у захоронений военных.

Девушки сняли танцы на видео и выложили в сети, пользователи в шоке от такого поведения.

Как сообщили в полиции Киева, менее чем через час девушек нашли правоохранители и задержали их.

Известно, что девушки устроили танцы на могилах военных на Лесном кладбище.

По их словам, они пришли навестить могилу собственного отца-бойца 95-й бригады, погибшего под Изюмом.

"Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилой.

Решается вопрос о сообщении нарушителям о подозрении.

Также известно, что девушкам грозит от трех до пяти лет ограничение свободы или заключение в тюрьму.

"Что у них в голове?!",

"Даже слов не нахожу",

"Вот так рожай, а они потом приедут к тебе на кладбище Тик Ток снимать",

"Отправить на передок-пусть танцует там",

"Объяснить и отпустить. Крыша немного поехала после посещения могилы отца",

"Их извинения не нужны, а посадить надо, пусть хоть шьют для ВСУ", - пишут в комментариях пользователи сети.

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