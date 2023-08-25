Так, две сестры решить устроить танцы на кладбище у захоронений военных.
Девушки сняли танцы на видео и выложили в сети, пользователи в шоке от такого поведения.
Как сообщили в полиции Киева, менее чем через час девушек нашли правоохранители и задержали их.
Известно, что девушки устроили танцы на могилах военных на Лесном кладбище.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Все изуродовано и разбито: россияне подло атаковали ракетой и накрыли жилые дома "Градом"
Оккупанты цинично ударили по супермаркету: потолок и стены посыпались на людей
"Два хлопка громких": что нашли на месте крушения самолета Пригожина и о чем говорят очевидцы
В День Независимости россияне жестоко ударили по Днепру: сильные разрушения и много раненых
По их словам, они пришли навестить могилу собственного отца-бойца 95-й бригады, погибшего под Изюмом.
"Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", - сообщили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилой.
Решается вопрос о сообщении нарушителям о подозрении.
Также известно, что девушкам грозит от трех до пяти лет ограничение свободы или заключение в тюрьму.
"Что у них в голове?!",
"Даже слов не нахожу",
"Вот так рожай, а они потом приедут к тебе на кладбище Тик Ток снимать",
"Отправить на передок-пусть танцует там",
"Объяснить и отпустить. Крыша немного поехала после посещения могилы отца",
"Их извинения не нужны, а посадить надо, пусть хоть шьют для ВСУ", - пишут в комментариях пользователи сети.
Последние новости Украины:
Пограничник перешел на сторону России, чтобы стрелять по украинцам: наказание догнало предателя.
Как сообщала Politeka.net, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.
Также сообщалось Politeka.net, у страниц в тюрьме умудрился работать на кафиров.