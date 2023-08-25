Появились подробности гибели детей в Ровенской области, к смерти которых может быть причастна их мать.

В Ровенской области двух мальчиков, 5 и 7 лет, нашли мертвыми в водоеме.

Местные жители сообщают, что мать детей может быть причастна к гибели детей.

"Говорю: Вита, что ты наделала? А она говорит: "Оксана, если ты хочешь знать правду, то я тебе скажу так – сначала я их убила. А потом утопила", – рассказывает местная жительница Оксана.

Детей пытался спасти их отец, известно, что ему помогал староста села.

"Мы приехали, так уже Николай, папа, достал и оказывал первую медицинскую помощь. А она сидела, улыбалась. Видно, что "поехала крыша". Мы ее просили: скажи где второй? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то 1,5 часа качали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", - добавил староста поселка.

Уже вторая жительница села рассказала, что тело второго ребенка было найдено в камышах.

Мальчики должны были идти в первый класс в школу, где до декабря 2022 работала их мать учительницей английского языка.

Директор школы рассказал, что в прошлом году, после шести лет декретного отпуска, женщина вернулась к работе, но часто принимала больничные.

По его словам, медицинская книга женщины была заверена, также была печать "допущена к работе".

"Когда мы с ней общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет силы со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", – отметил директор школы.

Детей похоронили без участия матери, сообщается, что женщину задержали правоохранители.

Источник: Суспільне.

"Да ни родные ни знакомые до сих пор не заметили ничего странного в поведении, или просто жили по принципу мой дом с краю...",

"Какой ужас. Если видели, что поведение не адекватно. Почему оставили с детьми наедине. Это все наша медицина. Боже бедные детки. Царство небесное маленьким ангелочкам", - пишут в комментариях украинцы.

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