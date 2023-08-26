Министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что россияне будут атаковать энергетику Украины именно зимой.

Об этом Галущенко сообщил в эфире телемарафона.

"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. Прежде всего потому, что мы ожидаем, что враг будет и дальше системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно у нас уже есть понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередное сражение. Мы прошли одну битву, пройдем и следующую", - прогнозирует Галущенко.

Украинцы делятся мнениями по поводу такого прогноза в комментариях:

"А что сделало Минэнерго, чтобы ее избежать? Сколько разрушенных ТЭС уже восстановлено? Какая защита ПВО установлена ​​вокруг стратегических объектов? Чем можно компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС? Людей интересует не констатация проблемы, а что сделали для ее решения",

"Интересно будет ли у них дома свет",

"Интересно было бы спросить Минэнерго, а что они сделали за лето, чтобы не было так трагедийно? Цену на электричество подняли? С пометкой «ибо надо отстраивать»? начнете работать для народа, а тем более в столь тяжелое время?(", - пишут в комментариях пользователи сети.

Источник: tsn.ua.

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