Мобилизация в Украине продолжается, поэтому адвокат рассказал, что делать если началось задержание с наручниками, газом или избиением.

Мобилизация в Украине продлена до 18 августа, но следует также знать, как действовать в случае, если остановили за нарушение ПДД, а вы не согласились с аргументами полицейского и он начал вести себя довольно резко.

Адвокат Роман Симутин рассказал, как поступать в таком случае во время мобилизации в Украине.

По его словам, не стоит идти сразу в Государственное бюро расследований.

"Направляйтесь к адвокату, а с ним в суд – отменять постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД и протоколов за хулиганство и сопротивление работникам полиции. Поверьте, это стандартный набор при задержании. И когда отмените все постановления – пишите заявление в ГБР", - сообщил Симутин, рассказывая о ситуации, которая может сложиться в разгар мобилизации в Украине.

Также адвокат добавил, что срок обжалования постановления о штрафе длится 10 суток.

В том случае, если вы не обжаловали, но оплатили – значит, согласились с нарушением.

Таким образом, вы признаете, что действия полицейских при задержании были правомерными.

Адвокат добавил, что если в ходе расследования становится очевидным превышение полномочий - включаются старшие братья и пытаются не допустить закрытия дел в отношении водителя в суде.

"Ибо если суд отменит все постановления - значит водитель ничего не нарушал и применение силы и спецсредств относительно последнего были незаконными, а это - прямой путь к обвинению полицейских", - добавил Симутин, комментируя задержание, в период действия мобилизации в Украине.

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