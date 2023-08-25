Сотрудники службы безопасности Украины задержали учительницу одного из лицеев Краматорска, работавшую на российское ГРУ (главное управление генштаба вс рф). Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предательница по указанию военной разведки рф собирала данные о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой области, в том числе участвующих в наступательных действиях в районе Бахмута.

Особое внимание вражеская агентка обращала на маршруты движения украинской тяжелой бронетехники и артиллерии. С помощью мессенджеров она передавала фотографии с привязкой к местности и электронными координатами.

Коммуникация происходила через "связного", который находится на территории временно оккупированной Луганской области - это близкий знакомый задержанной, который и завербовал учительницу.

Собранные предательницей разведданные, вероятно, использовались оккупантами для планирования военных операций, направленных на замедление украинского контрнаступления в регионе.

У задержанной в ходе обысков был найден мобильный телефон, который использовался в разведывательно-подрывной деятельности в пользу врага.

Злоумышленнице объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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