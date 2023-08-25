В Киеве «знахарка» обманула пенсионерку и выманила у нее все деньги – в полиции обратились к гражданам.

Сообщается, что аферистка под предлогом "нетрадиционного метода лечения" выманила у женщины 1450 евро и 5000 гривен.

Как информируют в полиции Киева, в Дарницкое управление полиции обратилась 73-летняя женщина и сообщила о мошеннице.

По словам пенсионерки, на улице Тростянецкой неизвестная женщина выманила ее деньги.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленница встретила потерпевшую у больницы и рассказала, что она – известная «знахарка».

Также она похвасталась, что "может лечить молитвами", однако для обряда нужно вынести деньги на улицу и помолиться над ними.

Женщина согласилась, вместе с женщиной они пошли в дом и вынесли все свои деньги, а именно 1450 евро и 5000 гривен.

Аферистка завернула деньги в платок и положила в пакет, уже после «ритуала» вернула сверток пенсионерке.

Только дома обманутые пенсионерки увидели, что деньги в свертке сувенирные.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали.

Стало известно, что 26-летняя жительница Харькова прибыла в столицу для легкого заработка.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

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