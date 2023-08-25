В этот раз на своей странице в Instagram певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, почтила память известного итальянского певца Тото Кутуньо, умершего 22 августа в возрасте 80 лет.

Камалия вспомнила, что она росла, слушая мелодии, созданные Тото Кутуньо, в исполнении таких артистов, как Джо Дассен и Челентано. В 2007 году певица имела невероятную честь спеть вместе с итальянской звездой его песню «Soli», поэтому она решила поделиться с поклонниками кадрами этого выступления.

"В 2017 году я была на его киевском концерте. Встретив Маэстро за кулисами, была очень удивлена, что он меня запомнил. Его неожиданная смерть очень расстроила меня. Музыкальный мир действительно потерял незаменимый талант. Я буду вечно чтить память о Тото Кутуньо, а его песни всегда будут занимать особое место в моем сердце 💔 R.I.P. Маэстро", - написала Камалия под видео.

Напомним, в этом году Камалия объявила, что они с мужем, британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром решили расстаться после 20 лет брака, но певица продолжает регулярно публиковать общие кадры с Мохаммадом и их дочерьми-близняшками Арабеллой и Мирабеллой, намекая, что семье удалоь сохранить идеальные отношения.

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