Разоблачена схема фиктивного зачисления на военную службу, которой воспользовались родственники руководителей города и футболисты.

Родственников городского руководства Ивано-Франковска, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья фиктивно зачислили на военную службу в подразделения охраны ТЦК. Подробности схемы сообщили в преслужбе ГБР.

По данным расследования, некоторые лица руководящего состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки наладили незаконную схему, с помощью которой граждане фактически зачислялись на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

Такие привилегированные «новобранцы», вместо того чтобы проходить военную службу, могли проводить время по своему усмотрению. Так, футболисты продолжали участвовать в футбольных матчах в составе одного из клубов из Прикарпатья, получая при этом за счет государственного бюджета денежное и материальное обеспечение.





Было проведено около 30 обысков в ТЦК Ивано-Франковской области, в помещении областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов, чтобы выявить возможные незаконные действия персонала.

Возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения). По результатам расследования будет решен вопрос объявления подозрения отдельным должностным лицам ТЦК.

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