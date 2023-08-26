В этот раз в своем Телеграм-канале Дмитрий Комаров разместил сюжет из эфира "Независимость. Храбрые сердца", в котором рассказал историю Александра Александровича Короткого, врача-анестезиолога из Купянска Харьковской области, жизнь которого унесла война.
Дмитрий Комаров поделился, что каждый день, особенно во время поездок на фронт, он сталкивается с невероятным количеством настоящих героев, но иногда получает сообщения на свой телефон, из которых с болью узнает, что кто-то из героев его программ погиб. Александр Короткий – один из таких героев.
В период оккупации врач никуда не убежал, а остался на рабочем месте и, рискуя жизнью, помогал людям. Он жил в больнице и ежедневно работал, несмотря на ракетные обстрелы, отсутствие света и воды. Дмитрий Комаров напомнил, что работники больницы называли его лидером коллектива.
Дмитрий Комаров рассказал, что 3 октября прошлого года уже в осовобожденный Купянск прилетела российская ракета С-300. Она попала в больницу, и Александр Александрович погиб, получив обломок в голову.
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"Помните, что настоящие герои – среди нас. Это не только военные и пограничники, но и врачи, волонтеры и все те, кто приближает мир в Украине. Память о героях остается не только в сердцах их родных и друзей. Она всегда будет жить в сердцах всех украинцев", - подчеркнул Дмитрий Комаров.
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