Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на критику, касающуюся приобретения летних курток для Вооруженных сил Украины вместо зимних. В ответ на это он выдвинул предложение относительно дальнейших действий. Резников предложил, что если окажется, что Министерство обороны действительно закупило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку.

Однако, если окажется, что поставлено было 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то народная депутат Анастасия Радина должна отказаться от своего мандата, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач должен оставить издание "Украинская правда" и приостановить свою журналистскую деятельность на 3 годы.

Министр также отметил, что при рассмотрении ситуации Министерство обороны предоставит все необходимые документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся данного дела, чтобы победитель в споре был понятен всему украинскому обществу.

Одновременно Резников предложил привлечь Комитет по депутатской этике Верховной Рады Украины и Комиссию по журналистской этике к решению данной ситуации как арбитров, а также редакции украинских изданий как наблюдателей.

Предварительно известно, что "Дзеркало тижня" раскрыло, что цена на военную одежду, приобретенную Министерством обороны в 2022 году, выросла в три раза во время транспортировки.

Издание указало, что в сентябре 2022 года МО подписало контракт с турецкой компанией "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, в течение октября-декабря эта фирма доставила в Украину 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи штанов на 13 миллионов долларов.

Стоимость была приемлема для зимней одежды. Стоимость курток от турецкой компании составила 86 долларов. Однако проблема заключается в том, что отправили в Украину летние куртки вместо зимних.

Журналисты ссылались в сопроводительные документы на одну из партий товара от "Vector avia", которые оказались в их руках. В них видно, как 4 900 курток, общей стоимостью 142 тысячи долларов, трансформируются в 4 900 курток за 421 тысячу долларов.

Источник: Бабель.

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