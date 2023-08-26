Так, разоблачен работник ЧАО АК «Киевводоканал» и посредник.



Как сообщает Офис Генерального прокурора, работники Киевводоканал разработали схему получения взятки от бизнесмена предприятия, осуществляющего техобслуживание и ремонт авто.

Злоумышленники хотели заставить бизнесменов платить деньги, поэтому они намеренно создавали "проблемы" путем отключения от централизованного водоснабжения.

Сотрудники водоканала намекнули, что для восстановления водоснабжения нужно выполнить большой объем сложных работ и согласовать их на разных уровнях.

После встреч бизнесмена с должностными лицами «Киевводоканал» – ему сообщили, что для решения проблем бизнесмену следует обратиться в другую частную фирму.

Директор фирмы предложил бизнесмену "заплатить" ему 500 тыс. грн для решения проблемы с водоканалом.

В результате стражи порядка задокументировали передачу взятки сотруднику Киевводоканал через директора фирмы-посредника.

Известно, что сейчас устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Расследование продолжается.

К слову, недавно замглавы поселкового совета на Волыни оштрафовали за получение взяток.

Сообщается, что чиновник помогал знакомому уезжать за границу под видом водителя-волонтёра.

Чиновник подготовил письма-рекомендации к Волынской ОВО, чтобы мужчину внесли в систему «Шлях».

Свою вину мужчина признал и подписал соглашение о признании виновности. Ему назначили 59,5 тысячи гривен штрафа.

Последние новости Украины:

Чиновник военной администрации в Одесской области погорел на взятке, кадры: за что он требовал $6 000.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".