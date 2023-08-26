В Украине более 100 тысяч переселенцев с августа перестали получать социальные выплаты в виде денежной помощи. Это касается лиц, находящихся за границей более 100 дней или вернувшихся на родину. С сентября планируется ужесточить правила и денежная помощь будет прекращена для новых категорий переселенцев.
Начиная с 1 сентября, будут также прекращены выплаты денежной помощи для тех, у кого они были продлены, если они соответствуют определенным критериям (для любого члена семьи):
- Приобрели транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад.
- Совершили одноразовые покупки товаров или активов на сумму более 100 тысяч гривен, таких как недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, виртуальные активы, товары длительного использования, иностранная валюта, банковские металлы.
- Имеют депозиты или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 100 тысяч гривен.
- Обладают жильем, пригодным для проживания, площадью не менее 13,65 квадратных метров на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или подвергается военным действиям.
- Приобрели жилье за денежную компенсацию из местного или государственного бюджета.
- Находятся под государственным содержанием или находятся в местах лишения свободы.
Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак подчеркнула, что более 100 тысяч переселенцев с августа перестали получать денежную помощь. Изменения, принятые правительством, призваны рационализировать предоставление денежной помощи внутренне перемещенным лицам и сконцентрировать его на тех, кто действительно нуждается в финансовой поддержке.
Таким образом, начиная с 1 августа, произошли изменения, направленные на лучшее нацеление денежной помощи на внутренне перемещенные лица, в соответствии с их потребностями.
Источник: Обозреватель.
Последние новости Украины:
Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.