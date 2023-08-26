В Украине более 100 тысяч переселенцев с августа перестали получать социальные выплаты в виде денежной помощи. Это касается лиц, находящихся за границей более 100 дней или вернувшихся на родину. С сентября планируется ужесточить правила и денежная помощь будет прекращена для новых категорий переселенцев.

Начиная с 1 сентября, будут также прекращены выплаты денежной помощи для тех, у кого они были продлены, если они соответствуют определенным критериям (для любого члена семьи):

Приобрели транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад.

Совершили одноразовые покупки товаров или активов на сумму более 100 тысяч гривен, таких как недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, виртуальные активы, товары длительного использования, иностранная валюта, банковские металлы.

Имеют депозиты или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 100 тысяч гривен.

Обладают жильем, пригодным для проживания, площадью не менее 13,65 квадратных метров на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или подвергается военным действиям.

Приобрели жилье за ​​денежную компенсацию из местного или государственного бюджета.

Находятся под государственным содержанием или находятся в местах лишения свободы.

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак подчеркнула, что более 100 тысяч переселенцев с августа перестали получать денежную помощь. Изменения, принятые правительством, призваны рационализировать предоставление денежной помощи внутренне перемещенным лицам и сконцентрировать его на тех, кто действительно нуждается в финансовой поддержке.

Таким образом, начиная с 1 августа, произошли изменения, направленные на лучшее нацеление денежной помощи на внутренне перемещенные лица, в соответствии с их потребностями.

Источник: Обозреватель.

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