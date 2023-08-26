Израильские власти отказали в разрешении на въезд дяде и ребенку, требуя их возвращения в Украину.

Правительство Израиля задержало 10-летнего сироту из Украины по имени Женя вместе с его дядей-опекуном Александром в аэропорту Бен-Гурион. По прибытии в страну их поместили в изолятор. Только после публикации инцидента в СМИ Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело эту ситуацию.

Ребёнок прибыл вместе со своим дядей, который является гражданином Израиля благодаря браку, но отправили их в изолятор после отказа во въезде.

Жене угрожали депортацией обратно в Украину и запугивали. Его дядя планировал упорядочивать свой статус, женившись на израильтянке, и уже подавали заявку на статус для ребенка.

Муж демобилизовался из украинской армии, после чего занялся переездом в Израиль к своей жене. Он взял племянника-сироту с собой, но уже в аэропорту столкнулся с циничным отношением представителей власти.

Израильские власти отказали в разрешении на въезд дяде и ребенку, требуя их возвращения в Украину. Для предотвращения депортации супруги решили предложить залог в размере 40 тысяч шекелей (более 10 тысяч долларов США), чтобы иметь возможность бороться за свои права в суде.

Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг заявили, что подали апелляцию в апелляционный суд Тель-Авива с целью оградить права мужчины и ребенка от депортации. Они подчеркнули, что решение о депортации необоснованно.

Под давлением общественности, ребенку и его попечителю было разрешено выйти под залог и въехать в Израиль для дальнейшего урегулирования их статуса.

Источник: Ynet.

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