В Киеве, Одессе и Харьковской области поймали чиновников военкоматов и руководителей военных медкомиссий, зарабатывавших на уклонистах.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще четырех должностных лиц в разных регионах, которые за деньги помогали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, за свои "услуги" фигуранты брали до 10 тысяч долларов с клиента.

В Киеве были задержаны начальник районного ТЦК, а также председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий. Подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки о тяжелых диагнозах, благодаря которым уклонисты спокойно могли выехать за границу.

В Харьковской области СБУ поймала руководителя районного военкомата, успевшего заработать на уклонистах более 11 миллионов гривен. К своей схеме он привлек трех чиновников местной больницы. В обмен на взятки коррумпированные медики придумывали военнообязанным диагнозы, которые являлись основанием для снятия с военного учета.

В Одессе коррупционную схему организовал секретарь местной военно-врачебной комиссии. С помощью киевской адвокатки и двух сообщников, фигурант продавал фальшивые документы о непригодности к службе "клиентам" по всей Украине.

Сотрудники СБУ поймали секретаря этой ВЛК и ее сообщников «на горячем». Им объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.

Фигурантам светит наказание в виде заключения на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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