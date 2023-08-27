Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, как руководитель ИТ-компании пытался пересечь границу с поддельными документами.

Мобилизация в Украине продлена еще на три месяца и продлится до 18 ноября.

Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор айтишнику из Киева.

Сообщается, что мужчина хотел уехать за границу с поддельными документами.

Мужчина подделал документы в период действия мобилизации в Украине - временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, чтобы выехать за границу.

14 августа он попытался пересечь в разгар мобилизации в Украине украинско-польскую границу в Грушеве, но его задержали пограничники.

Директора ИТ-компании обвиняли в подделке и использовании поддельных документов.

Муж признал свою вину.

Суд признал айтишника виновным в подделке и использовании поддельных документов и назначил ему 17 тыс. грн штрафа. Сообщается, что на приговор может быть подана апелляция.

В сети начали обсуждать новость, сложившуюся в период действия мобилизации в Украине.

"А что это за такой приговор? Одних ловят и открывают уголовные дела, а его наказали только штрафом, и таким уморительным, 17 тыс.?",

"И где справедливость?",

"как так? в начале войны мужчины ехали в Украину защищать ее, а сейчас бежат кто как может…",

"Лучше бы так ловили детей сбежавших за границу депутатов уклонистов", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Захід нет.

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