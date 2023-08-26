"ПриватБанк" увеличил кредит военному, а затем подал на него в суд. Так, "ПриватБанк" проводит расследование ситуации, связанной с расширением кредитного лимита на 200 тысяч гривен для находящегося в плену украинского военнослужащего. Затем на него банк подал иск. Ситуация вызвала скандал.

На момент расширения кредитного лимита, банк не располагал информацией о пребывании военнослужащего в плену. Также отмечалось, что подобные иски генерируются автоматически.

"ПриватБанк" заявил, что в данный момент ожидает подтверждения документов от сестры военнопленного. Согласно информации юриста, представляющей семью военнопленного, первые жалобы в банк и Национальный банк Украины по этой ситуации были поданы 24 сентября 2022 года.

Семья военнопленного сообщила, что в августе "ПриватБанк" обратился к ним с просьбой предоставить идентификационные данные клиента и подтверждение его статуса военнослужащего, чтобы перечислить начисленные проценты за использование средств.

"Такой подход однозначно не приемлем для семьи, поскольку сама транзакция имеет признаки незаконности. В дальнейшем коммуникаций не было", - отметила адвокат.

"ПриватБанк" после обнародования скандала пообещал отозвать иск о взыскании с него 254 тыс. грн задолженности. Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, которое "ПриватБанк" должен направить после отзыва своего иска, по состоянию на 25 августа еще не поступило, и в реестре судебных решений информация об этом также отсутствует.

Источник: Интерфакс-Украина.

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