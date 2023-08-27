В Ровенской области родная мать утопила в водоеме двух мальчиков, которые должны были начать обучение в первом классе. Старшему мальчику было 7, а младшему 6 лет.

По свидетельству местных жителей, женщина привела своих сыновей на берег водоема, расположенного совсем рядом с их домом. Это произошло в то время, когда отец временно покинул дом на время, и когда он вернулся, то обнаружил, что детей нет. Его жена призналась, что она их утопила.

Муж попытался спасти мальчиков, но они уже утонули. Детей достали из воды и вызвали скорую помощь.

Усилиями местных медицинских работников пытались восстановить жизнь мальчиков. Долгое время была проведена реанимация, но, к сожалению, их не удалось спасти. Мэр Вараша Александр Мензул рассказал, что детей пытались реанимировать около полутора часов, однако безуспешно.

Мать детей была допрошена полицией и признала свою вину в убийстве детей. Она отметила, что дети "мучились". Поведение женщины шокировало общественность, и она даже мешала оказывать первую помощь одному из мальчиков.

Знакомые семьи также раскрывают, что мать была учительницей английского языка в той же школе, где готовил детей к обучению отец. Она работала в школе по возвращении из декретного отпуска, однако после нескольких месяцев решила уволиться, мотивируя это тем, что не справляется и нуждается в отдыхе.

"Через дорогу там дошкольная группа, я каждый день к ним заходил с воспитателем общался, все хорошо было, дети активные были, положительные, хорошие дети были… Папа прекрасный, за ними вообще души не чаял. Общались, когда он последние документы, все было хорошо, дети готовы были идти в первый класс.... Она уволилась и объяснила, что ей тяжело, она не справляется и хочет отдохнуть. Спокойная, агрессии не проявляла, таких признаков в школе мы не видели", - рассказал директор Сопачивского лицея Василий Савчук.

Местные жители указали на странное поведение женщины, которое время от времени замечали - она ​​избегала общения с другими и не выходила из дома.

Источник: ТСН.

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