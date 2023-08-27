В случае повторного нарушения в течение года украинцам грозит более серьезное наказание, чем штраф.

В целом штраф – это денежное взыскание за правонарушение. Его размер зависит от тяжести и повторяемости нарушения. Украинцы могут нарваться на штрафы в размере 510 грн. Стало известно, в каком случае можно "попасть" на деньги.

Да, некоторые водители устанавливают ксеноновые или галогенные фары на свои автомобили с целью модернизации, но такая практика является нарушением законодательства и может привести к уплате штрафа.

Свет таких фар создает яркое освещение, что может вызвать слепление других участников движения, вызывая потенциальную аварийную ситуацию.

Использование таких фар на автомобилях нарушение административных правил, за которое предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Вместе с этим, за управление автомобилем, который переоборудован с нарушениями соответствующих правил, норм и стандартов, можно заплатить еще и дополнительный штраф в размере 340 грн.

В случае повторного нарушения в течение года водителю грозит более серьезное наказание – возможно лишение прав на 3-6 месяцев.

Отметим, что автомобили должны быть оборудованы только фарами, которые установил завод-производитель.

Также следует помнить, что использование дальнего света в ненадлежащих условиях может привести к штрафу в размере 425 гривен. Если из-за этого произойдет авария, санкции могут быть еще более серьезными - штраф до 680 гривен и изъятие водительских прав на 6-12 месяцев.

Источник: РБК Украина .

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