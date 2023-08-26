Несмотря на обещания обналичить через 40-60 минут после оплаты, жертвы остаются без своих средств.

Украинские мошенники разработали новый метод обмана через Telegram-ботов, направленный на выманивание денег. Преступники разрабатывают сайты, которые выглядят как сервис для онлайн обмена валют, но на самом деле это коварная схема.

Схема действия включает в себя создание Telegram-ботов, которые выглядят как платформа для обмена различных видов валют, включая цифровые и традиционные. Чтобы придать вид вероятности, мошенники разрабатывают видный веб-сайт с правилами использования, отзывами и контактами, а также интерактивную форму для расчета обмена.

Жертвам, посещающим этот сайт, предлагается воспользоваться услугами Telegram-бота. В описании к роботу объясняется, что через этот сервис можно не только обменивать валюту, но и осуществлять международные денежные переводы.

Затем ведутся разговоры с потенциальной жертвой через бота, где предлагается оформить заявку с менеджером, провести онлайн-оплату и взять наличные в пункте выдачи. При обсуждении также собираются личные данные жертвы: полное имя, номер телефона, банк для оплаты и другие детали.

Несмотря на обещания обналичить через 40-60 минут после оплаты, жертвы остаются без своих средств. После выполненной схемы мошенники получают не только деньги жертв, но и их личные данные, которые могут использовать в корыстных целях.

Источник: РБК Украина.

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