Известная актриса Наталка Денисенко, муж которой служит в ВСУ, пожаловалась на слишком низкие зарплаты для актеров теперь.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, раскрыла историю своих эмоций и перемен, связанных с началом полномасштабной войны, а также как это отразилось на ее карьере и доходах.

В момент вторжения рф на украинскую территорию, Денисенко охватила депрессия. Денисенко также заявила, что испытывала стыд за то, что участвовала в съемках на русском языке, а эти фильмы впоследствии попадали на российский рынок.

Денисенко также заявила, что гонорары теперь существенно уменьшились. Ранее она могла себе позволить откладывать деньги и вкладываться в ценные приобретения, но теперь ей хватает только на текущие расходы, а также на пожертвования для поддержки военных.

"Сейчас гонорары вообще не те. Мы просто работаем, потому что нам хочется работать. Какую-то копейку зарабатываем. Раньше были достойны гонорары, которые ты мог отложить. Мы с мужем работали и купили квартиру, машины. Сейчас ты не можешь себе это позволить" - заявила Денисенко.

Наталка Денисенко также заявила, чувство вины и ощущение своей ответственности за войну подтачивали ее самооценку, и она даже думала о возможности завершения своей актерской карьеры.

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