Задержанная находится под стражей, и ей может быть назначено пожизненное заключение.

Еще одна представительница российских спецслужб была задержана Службой безопасности при корректировке воздушных ударов РФ по освобожденному Херсону. Подробности о том, кем оказалась изменника, появились в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что в течение последнего месяца женщина передавала агрессору геолокации Сил обороны Украины. Ее задачей было отслеживать места базирования и движения украинских защитников, а также устанавливать намерения вражеских войск и их технику.

По ее предоставленной информации, российские оккупанты проводили атаки на город, используя системы реактивного залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".

Всю собранную разведывательную информацию она передавала агрессору через мессенджер в виде снимков карт с отметками объектов.

По данным следствия, местную жительницу Олесю Доброскок спецслужбы россии завербовали после деоккупации Херсона. Днем она получала гуманитарную и денежную помощь от разных фондов и государственных программ. А ночью работала на врага – передавала координаты расположения сил обороны в Херсоне.

Во время обыска у задержанной изъяли средства связи с подтверждениями ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. Задержанная находится под стражей, и ей может быть назначено пожизненное заключение.

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