Более 10 чиновников военной медкомиссии и врачей наживались на уклонистах.

Так, ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.

Как сообщает СБУ, задержан организатор сделки, речь идет о должностном лице местного лечебно-диагностического центра.

Он привлек к "схеме" более 10 человек, в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги злоумышленник предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Размер взятки зависел от «сложности» диагноза и срочности его «установки».

После получения «заказа» он обращался к сообщникам из местной военной медкомиссии – они же фальсифицировали медвыводы о состоянии здоровья военнообязанных.

СБУ установила более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его подельников.

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время передачи ему очередного "транша".

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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