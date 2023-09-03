Сейчас продолжаются работы по расследованию необоснованных активов среди должностных лиц и правоохранителей.

На основе данных Государственного бюро расследований, Высший антикоррупционный суд решил конфисковать квартиру в центре Львова, принадлежащую должностнице таможенного поста "Львов - Северный" Галицкой таможни. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Указанная квартира, объемом более 100 квадратных метров, приобретенная стоимостью в размере 1,86 млн гривен в 2020 году, была признана судом необоснованным активом, подлежащим конфискации.

В декларации должностница таможенного поста указала, что квартира была подарена ей матерью. Однако анализ финансового состояния и доходов семьи должностной лица подтвердил, что у ее матери не было таких финансовых ресурсов для приобретения этого недвижимого имущества. Чиновница солгала.

Государственное бюро расследований передало информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуре по поводу нецелесообразности должностной лица наличия этого актива.

Подробный сбор доказательств со стороны работников Государственного бюро расследований и прокуроров вызвал обращение в суд с целью конфискации этих активов. Важный вклад в подтверждение неправомерности действий должностной лица сделало Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое провело мониторинг ее образа жизни.

Продолжаются работы по расследованию необоснованных активов среди должностных лиц и правоохранителей.

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