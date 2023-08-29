Популярный украинский телеведущий, звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя, поделился в своем Instagram видео, в котором обратился к жителям временно оккупированного Донецка.

Как оказалось, свое обращение Андрей Бедняков приурочил ко Дню города Донецка, который также совпадает с Днем шахтера. В нем артист поделился теплыми воспоминаниями из юности, как они с друзьями из Мариуполя ездили в Донецк, а также рассказал, как вся Украина ждет встречи с Донецком после деоккупации.

"Я хотел бы поздравить всех жителей Донецка с Днем города и Днем шахтера. Я знаю, что в Донецке сейчас много людей, много украинцев, которые ждут. Мы о вас помним, и никогда не забываем, и очень ждем встречи с вами", - трогательно обратился Андрей Бедняков.

По словам телеведущего, Донецк – это не его родной город, но он часто там бывал с близкими и друзьями, они ездили туда из Мариуполя.

"Я помню, как мы с пацанами собирали деньги, чтобы поехать на выходных на Золотое кольцо и поесть в Макдональдсе. Я помню, как в "Мегаспорте" покупали кроссовки или бутсы, чтобы поиграть в футбол в Мариуполе. Я помню центральный стадион "Шахтер", когда ты идешь на футбол и переживаешь, чтобы мембрана на твоей трубке не порвалась. Я помню варенных раков, которые мы ели после футбола, которые ловил мой брат. Я помню розы, я помню людей в Донецке. Поэтому, Донецк, жду встречи с тобой, жду "Донбасс-Арену". И поздравляю всех вас с Днем города и Днем шахтера. Донецк – это Украина", - сказал Андрей Бедняков в своем обращении.

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