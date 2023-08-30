38-летний мужчина вскоре предстанет перед судом за совершение краж велосипедов.

Так, речь идет примерно о тридцати фактах кражи велосипедов.

Как сообщило Шепетовское районное управление полиции, злоумышленник "охотился" на велосипеды в городах Славута и Нетешин.

Сообщается, что подозреваемый совершал кражи в течение года, как правило, велосипеды исчезали из подъездов многоэтажек.

Оперативники отдела криминальной полиции Шепетовского РУП установили мужчину, причастного к совершению краж, большинство ворованного злоумышленник продавал их в соседних районах.

Воровство уже объявили подозрения по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд, часть похищенного правоохранители обнаружили и вернули владельцам.

При совершении кражи мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Недавно сообщалось, что парень в Киевской области получит по заслугам, детали решения.

В селе Озерная молодой человек обнаружил вблизи дошкольного учреждения скутер Honda.

Парень решил его угнать, он увидел ключи в замке зажигания, завел мотороллер и поехал им в другую деревню.

Как сообщает полиция Киевщины, 26-летний мотокрадия был оперативно найден.

Следователи задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

Пока известно, что молодой человек имеет статус обвиняемого в подобном уголовном правонарушении, который совершил несколько лет назад.

Молодому человеку грозит до 5 лет за ограничение свободы.

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