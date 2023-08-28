После освобождения города от окупантов злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь на территории региона.

Служба безопасности Украины задержала еще одного индивида, который сотрудничал с российскими оккупантами во время временной оккупации Харьковщины. Задержанным оказался 31-летний житель Купянска. Пресс-служба СБУ сообщила о его незаконной деятельности.

В период оккупации он включился в коллаборационный сценарий, подав заявку на работу в органе, созданном российскими оккупантами, который называл себя "управлением МВД в Харьковской области".

Благодаря своей благоприятной позиции в отношении оккупационных властей, он был назначен "оперуполномоченным отдела уголовного розыска" в оккупированном регионе. В этой роли он осуществлял задачи окупантов, предусматривавших массовые репрессии против участников опорного движения.

Во время таких "облав" на активистов он играл активную роль, а также причастен к "доставке" арестованных в пункт оккупационной полиции. Там он выполнял процедуру сбора отпечатков пальцев жертв и добавлял эти данные в дальнейшие фабрикованные "уголовные дела", которые использовались для заключения лиц в российские тюрьмі.

После освобождения города от окупантов злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь на территории региона. Однако сотрудники СБУ обнаружили его местонахождение и осуществили задержание.

Задержанный находится под стражей и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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