Евгений Кошевой и Юрий Ткач из "Квартал 95" интересным образом напомнили украинцам о том, что нельзя снимать работу ПВО.

Во время нового концерта "Единого Квартала" Евгений Кошевой и Юрий Ткач жестко высмеяли людей, до сих пор не понимающих, что снимать работу ПВО нельзя.

Евгений Кошевой сыграл врача-хирурга, к которому на прием пришел Юрий Ткач, "пострадавший" от того, что снимал работу ПВО — его поймали и засунули телефон в задний проход, но и на этом "наказание" не закончилось.

"Например, первая была бабушка, она говорит: "Сынок, чего ты хромаешь?". Я рассказал, чего хромаю, а она мне палочкой телефон еще дальше засунула... А потом полицейские мне наваляли... Говорит: "Дайте ваши документы ". А у меня же документы в "Дії", и они не сразу поняли, почему я им задницу тыкаю", - жалуется Юрий Ткач Евгению Кошевому.

Далее Юрий Ткач из "Квартал 95" рассказал, что, когда он на такси ехал в больницу, таксист, узнав причину его травм, высадил его из машины на ходу. После этого в первой больнице все врачи, даже ветеринар отказывались помогать "такой твари".

Уже во второй больнице, перед тем как попасть к Евгению Кошевому, над персонажем Юрия Ткача поиздевались ЛОР, окулист, проктолог, психолог и медсестра.

Евгений Кошевой все таки взялся помочь Ткачу: он помог ему удалить кадры ПВО, которые тот успел выложить в Инстаграм, заставил записать видеоизвинение, сразу же безналично взял оплату в размере 1000 грн и начал подготовку к операции.

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