Жаркая погода провоцирует украинцев идти на водоемы, однако люди не всегда думают о своей безопасности.
Портал МВД сообщил неутешительные данные, так, только за 2 дня известно 15 погибших, среди них два ребенка.
27 августа в 19:08 спасателям сообщили о том, что в Ивано-Франковской области в местном пруду села Бортники исчез парень. На дамбе у водоема остались только его личные вещи.
Оперативно двинулись к месту ЧП города Тлумач спасатели и спасатели группы водолазно-спасательных работ.
Прибывшие к месту вызова с помощью спасательной веревки вытащили из водоема тело парня и передали полиции.
Также известно, что на территории Винницкой области погибли сразу три человека.
Один из случаев произошел на реке Снивод, спасатели извлекли из воды тело 31-летнего мужчины.
Еще один случай зафиксирован в поселке Стрижавка, где нашли тела еще одного мужчины, его личность устанавливается полицейскими.
3-й утопленник извлечен из реки Южный Буг в областном центре.
"Спасатели ГСЧС обращаются к гражданам и призывают не игнорировать правила безопасного пребывания на, и вблизи водоемов. Помните, вода не прощает ошибок!", - говорится в обращении спасателей.
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