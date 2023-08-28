Спасатели обратились к украинцам с обращением после ряда трагедий, произошедших на выходных.

Жаркая погода провоцирует украинцев идти на водоемы, однако люди не всегда думают о своей безопасности.

Портал МВД сообщил неутешительные данные, так, только за 2 дня известно 15 погибших, среди них два ребенка.

27 августа в 19:08 спасателям сообщили о том, что в Ивано-Франковской области в местном пруду села Бортники исчез парень. На дамбе у водоема остались только его личные вещи.

Оперативно двинулись к месту ЧП города Тлумач спасатели и спасатели группы водолазно-спасательных работ.

Прибывшие к месту вызова с помощью спасательной веревки вытащили из водоема тело парня и передали полиции.

Также известно, что на территории Винницкой области погибли сразу три человека.

Один из случаев произошел на реке Снивод, спасатели извлекли из воды тело 31-летнего мужчины.

Еще один случай зафиксирован в поселке Стрижавка, где нашли тела еще одного мужчины, его личность устанавливается полицейскими.

3-й утопленник извлечен из реки Южный Буг в областном центре.

"Спасатели ГСЧС обращаются к гражданам и призывают не игнорировать правила безопасного пребывания на, и вблизи водоемов. Помните, вода не прощает ошибок!", - говорится в обращении спасателей.

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