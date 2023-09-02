Сейчас рассматривается вопрос об избрании мер для подозреваемых и их отстранении от должностей.

Поступила информация о подозрении главе районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области, а также руководителю группы связи этого ТЦК и Специального подразделения. Они обвиняются в совершении завладения чужим имуществом во время военного положения. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации, подозреваемые разработали план по получению финансового вознаграждения военнослужащих, включая дополнительные награды. Эта схема предусматривала добавление в личный состав лиц, не имевших служебной деятельности в военных рядах, для получения финансовых компенсаций, премий и бонусов за неприсутствие в боевых действиях.

Это преступное действие включало в себя сотрудничество со знакомой руководителя военкомата, которая фактически не выполняла свои служебные обязанности и не присутствовала на работе.

Таким образом, с марта 2022 года по июль 2023 года подозреваемые незаконно получили более 680 тысяч гривен.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании мер для подозреваемых и их отстранении от должностей.

Предварительное следствие проводится следователями Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Важное замечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана законным способом и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.