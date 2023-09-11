На Прикарпатье мужчина увидел электросамокат без присмотра на перекрестке улиц и решил его украсть.

Коломыйский районный вынес мужчине приговор из-за воровства электросамоката.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского районного суда от 17 августа.

Правоохранители выяснили, что мужчина при виде перекрестка улиц электросамокат, который можно в аренду.

Обвиняемый решил его угнать.

Сообщается, что житель Коломыи угнал электросамокат, который стоит более 11 тысяч гривен.

Обвиняемый во время суда вину признал и заявили, что в содеянном раскаивается, просил строго не наказывать.

Судья признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, также он должен уплатить 717 гривен за экспертизы.

Электросамокат вернут владельцу.

Известно, что достаточно суровое наказание мужчине судья назначил потому, что тот уже привлекался к административной и уголовной ответственности.

В этих случаях он имел условный срок, но за кражу самоката ему уже присудили два года тюрьмы.

Источник: Захід нет.

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