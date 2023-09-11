Коломыйский районный вынес мужчине приговор из-за воровства электросамоката.
Об этом говорится в приговоре Коломыйского районного суда от 17 августа.
Правоохранители выяснили, что мужчина при виде перекрестка улиц электросамокат, который можно в аренду.
Обвиняемый решил его угнать.
Сообщается, что житель Коломыи угнал электросамокат, который стоит более 11 тысяч гривен.
Обвиняемый во время суда вину признал и заявили, что в содеянном раскаивается, просил строго не наказывать.
Судья признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, также он должен уплатить 717 гривен за экспертизы.
Электросамокат вернут владельцу.
Известно, что достаточно суровое наказание мужчине судья назначил потому, что тот уже привлекался к административной и уголовной ответственности.
В этих случаях он имел условный срок, но за кражу самоката ему уже присудили два года тюрьмы.
Источник: Захід нет.
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