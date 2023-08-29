В Винницкой области 57-летний медик областного лечебно диагностического центра наладил схему для уклонян.

В Винницкой области правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации.

Как сообщает Национальная полиция Украины, 57-летний врач областного лечебно-диагностического центра придумал "схему" уклонения от мобилизации в Украине.

Сообщается, что к «работе» привлек более 10 помощников.

Фигуранты предлагали за деньги мужчинам собрать пакет фиктивных документов о непригодности к военной службе для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность выезда за границу.

Фиктивные диагнозы он продавал от 3 до 10 тысяч долларов. Медика задержали именно при получении неправомерной выгоды.

Также были проведены обыски, у него изъяли деньги, документацию, черновые записи и компьютерную технику.

В Нацполиции добавили, что услугами фигуранта могли воспользоваться более 200 военнообязанных мужчин.

Досудебное расследование продолжается, полиция и Служба безопасности устанавливают соучастников, которые «приобрели» фиктивные диагнозы.

К слову, Чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.

Ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.

За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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