В Винницкой области правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации.
Как сообщает Национальная полиция Украины, 57-летний врач областного лечебно-диагностического центра придумал "схему" уклонения от мобилизации в Украине.
Сообщается, что к «работе» привлек более 10 помощников.
Фигуранты предлагали за деньги мужчинам собрать пакет фиктивных документов о непригодности к военной службе для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность выезда за границу.
Фиктивные диагнозы он продавал от 3 до 10 тысяч долларов. Медика задержали именно при получении неправомерной выгоды.
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Также были проведены обыски, у него изъяли деньги, документацию, черновые записи и компьютерную технику.
В Нацполиции добавили, что услугами фигуранта могли воспользоваться более 200 военнообязанных мужчин.
Досудебное расследование продолжается, полиция и Служба безопасности устанавливают соучастников, которые «приобрели» фиктивные диагнозы.
К слову, Чиновники медкомиссии организовали масштабную "схему" наживы на ухилянтах.
Ликвидирована масштабная "схема" в Виннице по нелегальному выезду за границу граждан призывного возраста.
За деньги от 3 до 10 тысяч долларов он обещал "найти" фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
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