Участники этой преступной организации были задержаны при получении ими 5100 долларов США.

В Киеве судебное заседание ожидает организованная преступная группа под руководством известного криминального авторитета, известного по прозвищу "Леший". Члены банды осуществляли серию поджогов собственности пострадавших, а также угрожали им и их родственникам физическим насильственным действием. При этом маскировались под бойцов добробатов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В феврале этого года следователи полиции Киева совместно с уголовного розыска и Службой безопасности Украины раскрыли деятельность преступной группы, члены которой совершали тяжкие преступления на территории столицы. С целью личного обогащения фигуранты этой группировки в течение 2021-2022 годов систематически мешали предпринимателям Киева и требовали деньги за "разрешение" на беспрепятственное осуществление бизнеса. Суммы требуемых средств колебались от 40 тысяч до 80 тысяч долларов США.

Кроме того, злоумышленники также требовали предпринимателей продавать свою недвижимость по ценам значительно ниже рыночных, и в случае отказа угрожали применением оружия и причинением физических травм владельцам и членам их семей.

Не достигнув своей преступной цели, преступники перешли к серии поджогов собственной собственности потерпевших, включая хищение роскошного транспортного средства и нежилых зданий коммерческого назначения, нанеся собственникам миллионный ущерб.

Участники этой преступной организации были задержаны при получении ими 5100 долларов США, что передал им предприниматель как первый взнос для обеспечения собственной безопасности.

Следствие, включая создание преступной организации и вымогательства, завершено, и обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения дела по существу.

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