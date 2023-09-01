Клиентке ПриватБанка несколько раз отказывали в оформлении карты Junior – в чем проблема.

Одна из клиенток "ПриватБанк" поделилась своим негативным опытом попыток оформить карточку "Junior" для своего ребенка. По ее заявлению, несколько попыток посетить отделение "ПриватБанка" не привели к результату. Эту историю она рассказала на портале " Минфин ".

Сначала ей было сказано работницей "ПриватБанка", что наличие ребенка необязательно для оформления карты "Junior". Позже, при подаче всех документов, оказалось, что нужно все-таки присутствие ребенка. Это привело к потере времени женщины.

Во время третьего визита в отделение "ПриватБанк", по недоразумению, анкету пришлось заполнять заново. И во время четвертого визита с дочерью оказалось, что карточку нельзя оформить из-за системной ошибки.

После того как клиентка "ПриватБанк" обратилась к "горячей линии" "ПриватБанка", стало понятно, что данные, которые она предоставила, не совпадают с данными в банке. Женщину попросили обновить данные, хотя она не меняла паспорт. В итоге, после нескольких визитов, анкета и карточка для дочери так и не были оформлены.

"Вы там издеваетесь?! Зачем вы занимаете столько времени у людей зря? Сколько раз к вам нужно приходить, чтобы оформить одну карточку?", - написала она.

"ПриватБанк" ответил на эту жалобу, сообщив, что передал информацию специалистам. Проводится проверка, результаты которой будут доложены клиентке.

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