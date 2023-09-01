Члена Военно-врачебной комиссии (ВЛК) районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве подозревают в злоупотреблении влиянием. Об этом было открыто уголовное внедрение при процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Согласно данным следствия, этот человек предлагал обеспечить сокрытие результатов обследования и медицинского осмотра призывника за плату в размере 2 000 долларов США. Это должно было привести к предотвращению дальнейшего медицинского осмотра и военной комиссии, откладывая военный призыв.

Правоохранители задержали подозреваемую в момент получения денег. В данный момент рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование этого случая проводят следователи Службы Уполномоченного специального расследования Главного управления Национальной полиции в Киеве с оперативным сопровождением Управления специальных расследований Украины в Киеве.

Важная нота: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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