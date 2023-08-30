Известный украинский дизайнер Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2023 года.

На своей странице в Instagram Андре Тан разместил подборку самой стильной верхней одежды на осень 2023 года (чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

Во-первых, Андре Тан советует украинкам обратить внимание на кожаные куртки в винтажном стиле.

"Кожаные куртки давно стали важной составляющей нашего гардероба. В этом сезоне актуальны именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Вы можете сочетать их с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле", - пишет Андре Тан.

Во-вторых, по словам дизайнера, трендом этой осенью станут кожаные тренчи. Такая вещь будет прекрасно подходить и к джинсам с кроссовками, и к платью с высоким каблуком, и к вязаным свитерам с мини-юбкой, и к брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу с рубашкой.

Еще один тренд осени-2023 – джинсовая куртка. Андре Тан советует обратить внимание на джинсовки синего, черного или белого цвета, также стоит экспериментировать с джинсовыми тотал луками.

На более холодные осенние дни идеальным вариантом станут длинные оверзайзные пуховики. Также в своем гардеробе дизайнер советует иметь прямое пальто.

"Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они выглядят особенно изысканно", - добавил Андре Тан.

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