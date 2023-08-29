Известная артистка-предательница Таисия Повалий давно определилась со своей гражданской позицией на пользу России, и не скрывает своих выступлений перед россиянами. Еще с 2014 года звезда-запроданка придерживалась пророссийских взглядов, при этом все это время жила в своем доме под Киевом.

С начала войны место жительство Повалий неизвестно, хотя, скорее всего, она выехала в страну-агрессор Россию, и продолжает развлекать там местную публику своими песенками.

В своем ютуб-канале 28 августа Таисия Повалий опубликовала видео со своего выступления в российской Уфе. Однако, судя по тому, что россияне пришли на уличный концерт в теплых куртках, видео было записано ранее в холодный сезон.

Но это не меняет того факта, что Таисия Повалий выступала перед ними, да не просто пела, а еще и общалась с публикой, рассыпаясь в признаниях в любви и пожеланиях счастья и любви.

"Я счастлива быть снова в Уфе. Хочется пожелать вам огромной любви, счастья, здоровья. Я люблю вас", - восклицает Повалий со сцены.

Выглядит это мерзко, учитывая тот факт, что россияне напали на Украину и убивают наших людей, пока Повалий развлекает их на концертах.

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