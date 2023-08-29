Ведущая "1+1" Маричка Падалко уже долгое время является амбассадоркой движения "Єдині" и популяризацией украинского языка. Но оказалось, что раньше звезда была русскоязычной.
Маричка Падалко родилась в Киеве в 1976 году. Отец ведущей – переводчик с английского, мать – преподавательница иностранных языков. С детства звезда общалась с родителями на русском языке и только во время полномасштабного вторжения рф смогла наконец перейти с ними на украинский.
"Я понимаю, как сложно перейти на украинский язык с теми, с кем ты говорил по-русски очень много лет. Я вам скажу честно, последние люди, с которыми я перешла на украинский язык, это были мои родители. С ними я перешла на украинский язык после 24 февраля.
То есть я воспитывала много лет своих детей на украинском, они, зная, что я говорю с ними на украинском, конечно, с ними говорили на украинском, потому что для них это были новые объекты. А с объектом, с которым ты всю жизнь говорил по-русски, очень трудно сменить однажды", — признается Маричка Падалко.
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Ведущая добавила, что проще всего перейти на украинский язык в своей жизни с новорожденным ребенком.
"Ты вместе с ребенком можешь и ему создать этот мир, в котором он будет расти, и изменить свой мир", - подчеркнула звезда 1+1 Маричка Падалко.
Маричка Падалко с 2010 года в браке с журналистом, экс-нардепом, а теперь бойцом ВСУ Егором Соболевым. Они воспитывают троих детей – дочерей Марию и Екатерину, а также сына Михаила.
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Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
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