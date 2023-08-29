Командующий Воздушными силами сделал новое важное заявление относительно пилотов, погибших в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа.

Николай Олещук сообщил, что военные пилоты, трагически погибшие во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены к государственным наградам.

«Также выдал приказ о присвоении воинских званий: майору Вячеславу Минцы – «подполковник»; майору Сергею Проказину – «подполковник»; капитану Андрею Пильщикову – «майор». К сожалению, посмертно», – сообщил Олещук.

Добавим, что ДБР рассматривает несколько версий трагедии, среди них – техническая неисправность.

"Раньше отмечалось, что предварительная квалификация - это нарушение правил полетов или подготовки к ним, и за это в уголовном кодексе действительно есть наказание. Но в целом следствие будет рассматривать такие версии, как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации и совершении полетов" , – заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

В авиакатастрофе в Житомирской области погибли трое пилотов.

Вернувшийся в авиацию в 2015 году майор Вячеслав Минко. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета.

Капитан Андрей Пильщиков (позывной "JUICE"). 8 лет посвятил авиации. С началом полномасштабной войны было более 500 часов налета.

Майор Сергей Проказин. 24 года посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов.

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