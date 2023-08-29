НБУ начиная с 29 августа смягчает валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты украинцам.

Как сообщила пресс-служба НБУ, такие ограничения изменяются в рамках реализации Стратегии смягчения валютных ограничений.

Речь идет о переходе к гибкости обменного курса и возвращении к инфляционному таргетированию.

Таким образом, начиная с 29 августа 2023 года, НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для того, чтобы провести такую ​​финоперацию.

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Кроме того, известно, что такие операции будут осуществляться по установившемуся курсу в рамках ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в одном банке.

Так известно, что НБУ увеличит со 100 тысяч гривен до 200 тысяч грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку украинцами безналичной иностранной валюты, чтобы в дальнейшем разместить на депозит от 3-х месяцев.

НБУ, Нацбанк, доллар

В НБУ добавили, что нововведения будут способствовать переориентации части спроса украинцев с наличной иностранной валюты на безналичную, потому что сделки по продаже безналичной валюты банками будут удобнее.

Прессслужба НБУ добавила, что такие изменения позволят снизить разницу между наличным и официальным курсом.

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