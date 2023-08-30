Подозреваемый находится под стражей, а за его преступлениями ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Органы Службы безопасности Украины задержали еще одного участника террористической группы «ДНР», который находился в розыске в течение длительного времени за свое участие в военных действиях против Украины. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

Этот боевик был задержан недалеко от границы с непризнанным Приднестровьем, когда пытался скрыться, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

По предварительным данным следствия, задержанный является жителем Константиновки Донецкой области. В 2014 году он присоединился к «Славянскому полку», группе подконтрольной россии, действовавшей на востоке Украины.

Свою деятельность в боевых рядах он направлял на «чередование» на вражеских блокпостах, где осуществлял остановки автомобилей украинских граждан, пытавшихся покинуть временно оккупированную территорию. Таким образом, боевики пытались похищать людей и конфисковать их автомобили.

Также злоумышленник администрировал несколько прокремлевских групп в сети, где пропагандировал поддержку террористической организации «ДНР» среди жителей Донбасса.

Несмотря на свое участие в боевых действиях до развертывания полномасштабной агрессии россии, он остался активным и пытался скрыто находиться на территории Украины.

Во время спецоперации сотрудники СБУ выяснили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.

Во время обыска у него были обнаружены документы, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его связи с боевиками «ДНР».

Подозреваемый находится под стражей, а за этим преступлением ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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