Украинский телеведущий Даниэль Салем, который отправился на службу в ВСУ, в редкие моменты позволяет себе вернуться на несколько дней домой, чтобы увидеть единственную дочь. Ради службы Салем оставил всю работу в Одессе и Киеве, а также полностью посвятил себя борьбе против оккупантов.
Изредка ему удается увидеться с дочерью, которую он, бывает, не видит месяцами из-за службы. В этот раз Салем тронул украинцев счастливыми кадрами с ребенком, которого хотел давно увидеть.
«7 дней! это всего 168 часов, это 10 080 минут, или всего-навсего 604 800 секунд, вроде бы так много, а на самом деле так мало! тяжело было вторично тебе говорить «вскоре увидимся моя кровь»» - делится Салем под трогательным видео.
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«Пусть у всех детей на Земле будет такое тепло и любовь от отца, которую предоставляете Вы; Тот случай, когда смотришь публикацию и такое тепло веет; это что-то нереальное, это космическая связь между папой и дочерью; Дай Бог каждой дочери такого папы как вы; Должны вернуться с победой, потому что вас ждут и верят».
До этого Даниэль Салем показал, как еще без формы готовится снова отправиться на передовую. Причем не мог не пошутить Салем о своей "боевой подруге" - пулемете, который ранее показывал и рассказал, сколько времени проводит на передовой.
«На работу как на праздник! Особенно, когда такой день! С Днем Независимости, моя Украина» - написал Салем, выкладывая короткое видео.
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