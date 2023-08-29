Большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" и платят тарифы на газ этой компании.

Украина активно готовится к тяжелому отопительному сезону. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышев. По его словам, в условиях возможных атак российской федерации на энергетическую инфраструктуру отопительный сезон станет вызовом, но Украина готова к любым возможным сценариям.

Глава компании "Нафтогаз" рассказал, что отопительный сезон не будет легким, но тариф на газ для домохозяйств остается стабильным – 7,96 грн. То есть тариф на газ останется, как и в прошлом году. Специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго также действуют те же.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что правительство приняло решение о продлении специальных обязанностей для газа, и это означает, что тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго будет по цене 7,420 грн за кубометр.

Важно отметить, что в Украине тариф на газ для потребителей, пользующихся услугами других поставщиков – не "Нафтогаз", варьируется. В целом тарифы на газ обнародованы 12 поставщиками и составляют от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Тариф на газ наиболее популярного поставщика "Нафтогаза" остался неизменным и составляет 7,96 грн за кубометр.

При этом большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины".

Источник: Обозреватель

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