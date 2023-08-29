В детском саду в Кременчуге Полтавской области был объявлен тендер на закупку кухонного термометра на сумму 384 млн грн. Однако после того, как был заключен договор, его расторгли из-за обнаруженной технической ошибки. Фактическая стоимость оборудования составляет всего 120 грн.

Об этом стало известно из ресурса публичных закупок. После громкого скандала детский сад решил закрыть тендер. При этом было озвучено странное объяснение.

Кременчугский детский сад хотел приобрести один кухонный термометр. Местный предприниматель Андрей Черноиван принимал участие в соответствующем тендере и выиграл. Он указал цену 384 млн. 100 тыс. грн за устройство. Однако после заключения договора заказчик заметил, что была допущена техническая ошибка, и настоящая стоимость термометра составляет всего 120 гривен.

В этой связи было решено расторгнуть договор на покупку кухонного термометра за 384 млн грн. Обосновали это тем, что реальная цена устройства оказалась значительно ниже – всего 120 гривен – словно раньше об этом знали.

Важно также отметить, что компания ООО «АКТИВСТРОЙ-М» из Кременчуга продала местной общине 15 ноутбуков почти за 100 тысяч гривен. Однако на украинских маркетплейсах эти же лэптопы доступны стоимостью от 44 до 63 тысяч гривен.

После получения отрицательной обратной информации от общественности, местные власти вместе с подрядчиком скорректировали цену на ноутбуки.

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