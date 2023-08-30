"Укрэнерго" информирует, что 28 августа в Украине был зафиксирован новый летний максимум потребления.

Сообщается , что в вечерние часы наша страна пригласила аварийную помощь.

В Украине фиксируют сильную жару, поэтому люди включают кондиционеры для охлаждения помещений.

В Укрэнерго добавили, что максимальный показатель превысил предыдущий 21 августа на 1,2%.

Также в «Укрэнерго» сообщили, что это очень высокий показатель, учитывая ограничения из-за ремонтов электростанций.

Поэтому Укрэнерго было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии, а именно 1200 МВтч.

В «Укрэнерго» напомнили, что аварийная помощь – самая дорогая, поэтому просят потребителей экономить.

В частности, "Укрэнерго" советует выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно.

Также можно перенести использование электроприборов на утренние или ночь.

К слову, экс-министр энергетики Иван Плачков сообщил, что, несмотря на усилия работников "Укрэнерго" по восстановлению, в сети осталось всего около 30% работоспособного оборудования.

Кроме того, он добавил, даже если не будет ракетных ударов – отключений зимой не избежать не получится.

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