Благодаря сотрудничеству Министерства социальной политики с Норвежским советом по вопросам беженцев, дополнительную денежную помощь получат еще 50 тысяч украинцев.

Норвежский совет по беженцам открыл возможность регистрации для получения денежной помощи для переселенцев и лиц, проживающих в районах, пострадавших от военных действий.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Сумма денежной помощи составляет 6660 гривен и будет выплачиваться продолжительностью 3 месяца, по 2220 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. Приоритетной задачей является предоставление денежной помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Денежная помощь будет производиться на банковский счет или через систему MoneyGram для тех, кто не имеет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.

Возможность регистрации доступна по нескольким путям: отправить "Привет" в сообщении WhatsApp на номер: 0 800 609 844 или для регистрации через Viber отсканировать QR-код, размещенный на картинке по ссылке .

За дополнительной информацией можно обращаться на горячую линию Норвежского совета по номеру: 0800302007.

Также, благодаря сотрудничеству Министерства социальной политики с Норвежским советом по вопросам беженцев, дополнительную денежную помощь получат еще 50 тысяч украинцев.

Стоит отметить, что в течение 2023 года с денежной помощью платформы "Помощь", дополнительную денежную поддержку в размере 2220 гривен ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, которые подали заявку в 2022 году.

Последние новости Украины:

Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.