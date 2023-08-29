В Полтаве разразился очередной скандал с участием представителей ТЦК, за дело взялась полиция.

Так, полиция Полтавщины открыла уголовное производство в отношении мужчины, провоцировавшего представителей ТЦК и СП.

Как сообщает полиция Полтавщины, во время мониторинга соцсетей было обнаружено видео, как местный словесно оскорбляет находившихся на улице военкомов.

Личность правонарушителя установлена, также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним, конфликт начался после того, как полтавчанин увидел военкомов, снимая на камеру он махнул им рукой и выкрикнул "здорово пацаны".

Увидев мужчину, представители ТЦК подошли к нему и начался спор.

Военкомам не понравилось, что идет съемка, по их мнению, снимать военных запрещено в военное время, что мужчина высказал свое мнение, заявив, что снимать нельзя только военных на передовой и военные объекты.

Затем мужчина добавил военным, что ему не нравится их действия и то, как ребят забирают с улиц на передовую.

"Что ты еще скажешь, гусь лапчатый? Ты же военный, на**й, ты позоришь форму", - заявил он, плюнув в военнослужащего и показал средний палец.

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