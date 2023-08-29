Молодая парочка бросалась на пограничников, кричала, каталась в объятиях по земле.

Гражданка Чехии, попытавшаяся незаконно вывезти раритетную картину с таможенной территории Украины без надлежащих документов, была обнаружена нарушительницей таможенного законодательства. Инцидент произошел на таможенном посту "Астей" на украино-венгерской границе ночью 29 августа.

Женщина, 29-летняя гражданка Чехии, во время выезда из Украины пыталась использовать "зеленый коридор" для быстрого пересечения границы и таможенных формальностей. Она утверждала, что возвращается в Евросоюз и не перемещает никаких товаров, подлежащих обязательному декларированию или ограниченных для вывоза.

Таможенники с таможенного поста "Астей" решили провести тщательный досмотр транспортного средства на основании анализа рисков. Во время осмотра они обнаружили старинный портрет женщины, помещенный в деревянную рамку с золотой резьбой. Картина была найдена среди личных вещей на заднем сиденье автомобиля. Художественное произведение изображало женщину со сложенными руками на груди и надписью "1906" на рамке, выполненное на холсте красками со следами старины.

Гражданка Чехии отказалась объяснять наличие картины без соответствующих разрешительных документов. Соответствующие документы она не предоставила.

Впоследствии в багажном отделении на месте запасного колеса обнаружили мужчину в одних трусах. Пограничники вызвали полицейских и составили акт об изъятии иконы и автомобиля.

Однако парочка закатила невероятную истерику. Яценко и Маркуш бросались на пограничников, кричали, катались в объятиях по земле.

Источник: prozak.info

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